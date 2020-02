Tragico incidente nella notte, auto finisce contro albero: 4 morti

By redazione

MOSCUFO (PESCARA) – Tragico incidente quello che si è consumato questa notte in provincia di Pescara. Un’Audi A5 intorno alle ore 2,30 circa, ha sbandato ed è finita contro un albero. A bordo c’erano quattro persone: sono tutte morte sul colpo. L’incidente è avvenuto in località Pischiarano. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

Le vittime, secondo quanto riportano fonti locali, sono Adriano Sborgia, 33 anni, di Moscufo, giardiniere, Fabrizio Cerretani di 50 anni, il figlio Simone di 23 anni e Maurizio D’Agostino, 50 anni, operaio. Tornavano da una cena.

