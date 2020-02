Tragico schianto sulla variante: morti due giovani di 19 e 24 anni

CAPUA/MADDALONI – Tragedia sull’asfalto questa notte nella quale hanno perso la vita due giovanissimi di 19 2 24 anni. Salvatore Fusco e Nicola Mingione, stavano rientrando alle proprie abitazioni dopo una serata passata con gli amici quando, mentre erano a bordo delle loro auto, si sono schiantati.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’impatto tra le auto è stato tremendo tanto da non lasciare scampo ai due giovanissimi. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito sulla Variante in territorio di San Prisco. In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze.

Le salme sono state trasportate all’Istituto di Medicina Legale di Caserta in attesa delle disposizioni del magistrato.

