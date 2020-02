Turista italiana 56enne morta in un residence in Austria: accertamenti in corso

L’episodio è accaduto nella notte a Bad Kleinkirchheim, in Carinzia nell’Austria. Una turista 56enne italiana proveniente dal Friuli Venezia Giulia, residente a Udine, è morta nel residence in cui alloggiava.

Il medico che è intervenuto, consapevole della situazione di allerta presente in Italia a causa del coronavirus, ha deciso di sottoporre la donna al campione per escludere un eventuale contagio proprio dal “virus cinese”. Attuate, per tale motivo, tutte le misure preventive. Infatti, il residence è stato posto in isolamento fino a quando non si sapranno gli esiti degli esami, previsti per oggi.

Nel frattempo, le autorità austriache in collaborazione con quelle italiane stanno ricostruendo tutti gli spostamenti della donna. Se il test fosse positivo al Coronavirus, la 56enne sarebbe la prima vittima italiana morta fuori dalla penisola. Si attendono aggiornamenti.

