Uno viola i domiciliari e l’altro ruba un cellulare ad una viaggiatrice: arrestati dalla Polfer

NAPOLI – Due arrestati, 1.218 persone controllate, 12 contravvenzioni elevate, 48 treni scortati, 4 servizi lungo linea e 10 servizi antiborseggio, è il risultato dei controlli operati nell’ultimo weekend nelle principali stazioni ferroviarie campane dal personale della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania (Polfer) che ha visto impegnate complessivamente 120 pattuglie.

Nel corso dei suddetti servizi la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Napoli ha tratto in arresto, in esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli un uomo, classe 1975, ritenuto responsabile di furto aggravato e del reato di evasione. Il soggetto, già noto agli uomini della Polizia Ferroviaria che lo avevano arrestato, nei mesi scorsi, perché autore di alcuni furti avvenuti all’interno dello scalo ferroviario di Napoli Centrale e a bordo dei treni in partenza, è stato nuovamente sorpreso in stazione nel corso di mirati servizi per la prevenzione dei reati contro il patrimonio. Sottoposto a controllo si è accertato che lo stesso era destinatario del citato provvedimento di custodia in carcere emesso dal Tribunale di Napoli, avendo più volte violato le precedenti misure cautelari meno afflittive del divieto di dimora in Napoli e degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto in quanto responsabile di alcuni furto nella stazione. E’ stato perciò condotto in carcere.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di sicurezza, un cittadino nigeriano, di anni 35, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Ferroviaria in flagranza subito dopo aver sottratto con destrezza dalla tasca di una viaggiatrice un telefono cellulare. Gli Agenti Polfer, attirati dalle grida di aiuto dell’anziana donna, appena accortasi della sparizione del telefono, si sono immediatamente posti sulle tracce del malfattore il quale, nel frattempo, ha tentato di far perdere le proprie tracce e guadagnare l’uscita della stazione dirigendosi verso le scale della sottostante metropolitana. Gli Agenti, però, dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccare il ladro e recuperare la refurtiva. Condotto presso gli Uffici Polfer il pluripregiudicato veniva dichiarato in arresto per il reato di furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Napoli in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.