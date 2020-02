Va in ospedale per per il parto, poi la scoperta: la bimba era morta

AVELLINO – Si reca in ospedale per partorire ma scopre che la bambina che portava in grembo era morta. E’ successo in un ospedale di Frangipane che si trova ad Ariano Irpino, paesino della provincia di Avellino.

La donna, una trentenne di origine marocchina e già madre di altri tre figli, era al nono mese di gravidanza, ed alle prime contrazioni accusate, è stata soccorsa e portata in ospedale per quello che sarebbe dovuto essere il quarto parto. Dopo un esame ecografico a cui l’hanno sottoposta i medici del pronto soccorso ostetrico, è emerso che la bambina che portava in grembo fosse in realtà già morta, e che non c’era più battito.

A quel punto i medici hanno avuto l’ingrato compito di comunicare la notizia alla donna che, una volta saputa la triste verità, ha avuto, come riportato da Fanpage, uno choc tale che il personale femminile specializzato è dovuto intervenire d’urgenza. Nessuna inchiesta è stata aperta sulla vicenda: si è trattato di un caso di morte naturale, come confermato dal medico legale che si è occupato del caso.

