Coronavirus, sciacalli in azione anche a Giugliano con la truffa del tampone: “Siamo dell’Asl”

GIUGLIANO/VILLARICCA – I malintenzionati non si fermano neppure di fronte ad un’emergenza sanitaria come quella del Coronavirus che si diffondendo in tutto il Paese. Come sta accadendo in numerosi comuni del Nord Italia, anche nel napoletano alcuni furbetti stanno approfittando del caos di questi giorni fingendosi tecnici addetti ad effettuare a domicilio controlli con il tampone del coronavirus.

I primi episodi di sciacallaggio si sono verificati questa mattina in una zona di Villaricca al confine con Giugliano, come testimoniato da una nostra lettrice: ” Hanno bussato al citofono di casa mia due uomini che si spacciavano per impiegati dell’Asl ed incaricati dall’azienda sanitaria locale di dover effettuare un tampone gratuito per il Coronavirus. Ovviamente io li ho immediatamente respinti, ma molti anziani potrebbero cascarci”.

E’ importante infatti sensibilizzare l’intera comunità locale e soprattutto gli anziani sulle particolari modalità della truffa. I malviventi sfruttano solamente la paura delle persone per poter entrare nelle loro abitazioni principalmente con lo scopo di derubarle. Al momento non c’è nessun volontario della Croce Rossa, dell’Asl o delle Forze dell’Ordine autorizzati ad effettuare il test a domicilio.

