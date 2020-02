By Federica Mercurio

Villaricca città anti bullismo: arte, sport e dibattiti per i giovanissimi

VILLARICCA – Terza edizione della settimana contro il bullismo ed il cyberbullismo per il comune di Villaricca, che si conferma in prima linea nel contrasto di questo fenomeno giovanile sempre più diffuso. Nel dibattito di venerdì sono stati proprio i giovani, delle diverse scuole del territorio, a gremire l’aula consiliare per ascoltare i contributi dell’amministrazione e degli addetti ai lavori.

A fare gli onori di casa il sindaco Rosaria Punzo con gli assessori alla pubblica istruzione, Giosuè Di Marino, e alle politiche sociali, Loredana Granata. Con loro il comandante della locale stazione dei carabinieri, il maresciallo Salvatore Salvati. A moderare l’incontro Antonio Diana del teatro Madrearte, uno dei partner protagonisti delle varie iniziative in calendario. Teatro, musica, sport come veicoli per una sana educazione antidoto a pericolose devianze, questo il pensiero dell’amministrazione espresso anche nelle interviste rilasciate ai nostri microfoni:

