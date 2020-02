Villaricca, da oggi via alle strisce blu: disponibili gli abbonamenti

VILLARICCA – Parte il servizio di sosta a pagamento a Villaricca, le strisce blu da diverse settimane predisposte per le vie cittadine ed i relativi parcometri sono dunque da oggi ufficialmente attivi. I dipendenti della ditta che si è aggiudicata la gara stanno provvedendo in queste ore a diffondere l’avviso tramite volantini affissi alle auto con cui si invitano gli utenti a provvedere al pagamento della somma dovuta.

Il servizio prevede una tariffa oraria unica pari ad 80 centesimi per ogni ora di sosta, con un pagamento minimo di 40 centesimi per mezz’ora. L’amministrazione ha anche pensato ad abbonamenti sia per i residenti che per coloro che lavorano a Villaricca: il costo mensile per i primi sarà di 10 euro, per i secondi 20. Sul sito del comune di Villaricca sono disponibili le condizioni e la modulistica per il rilascio di questi abbonamenti.