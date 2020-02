Viola i domiciliari e minaccia gli agenti: arrestato

NAPOLI – Stanotte gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Maddalena hanno notato una persona che si aggirava tra le auto in sosta e che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi in direzione di via Forcella.

I poliziotti l’hanno fermato e, in seguito al controllo, nonostante le false generalità dichiarate, hanno accertato che l’uomo, Armando De Simone, 37enne napoletano con precedenti di polizia, si trova sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e false generalità rese alla Polizia Giudiziaria, nonché per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento poiché ha aggredito gli agenti e danneggiato l’auto di servizio.

