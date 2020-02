Violento scontro tra auto e furgone: ferito un bambino di 6 anni

By Alessandra Chianese

Sul posto è giunta un’ambulanza per trasportare le persone coinvolte all’ospedale

ORTA DI ATELLA – Attimi di paura questo pomeriggio a Orta di Atella: intorno alle 16, un’auto con a bordo una coppia con il proprio bimbo di 6 anni si è scontrata con un furgone all’incrocio tra via Giuseppe Verdi e via Arturo Toscanini. L’impatto è stato piuttosto violento: la vettura, infatti, è finita contro il marciapiedi.

Sul posto è giunta un’ambulanza per trasportare le persone coinvolte all’ospedale Moscati di Aversa in modo da ricevere le opportune cure. Fortunatamente, nessuno si trova in gravi condizioni.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK