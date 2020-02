By redazione

Carcere anche per i genitori di una delle vittime. L’ex prete si è proclamato innocente per tutta la durata dell’arringa, leggendo passi del Vangelo

Violenze sessuali scambiate per esorcismi: arriva la condanna per Michele Barone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ arrivata poco fa la sentenza di condanna per Michele Barone, ex sacerdote di Casapesenna, nel casertano, accusato di esorcismi ed abusi sessuali nei confronti di una 13enne e del cui caso si era anche occupata la trasmissione Mediaset “Le Iene”. I giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno decretato la pena di 12 anni di reclusione per l’ex prete, che era già stato scomunicato. Nel corso dell’udienza, Barone aveva letto passi del Vangelo. Nel corso dell’arringa, l’ex sacerdote, ridotto allo stato laico, ha letto il versetto Marco 5,1-20, che narra dell’esorcismo compiuto da Gesù nel paese dei Gerasèni. «Esci spirito impuro da quest’uomo». Il prete, che si è proclamato innocente, ha insistito sulla furia dell’indemoniato «nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con le catene», a voler sottolineare la forza del demonio e l’energia che chi lo combatte deve praticare. Dopo la lettura del Vangelo, Barone ha depositato una lunga memoria.

Sono stati giudicati colpevoli – come riporta ilmattino.it- anche i genitori della minore che sottrassero la piccola, affetta dal disturbo di conversione, alle cure mediche dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, per affidarla alle esclusive preghiere di liberazione del sacerdote. La madre è stata condannata a 4 anni; il padre a 4 anni e sei mesi. Entrambi hanno già perduto la responsabilità genitoriale sulla figlioletta che sarà sospesa per nove anni.

Barone non è stato invece condannato per gli abusi sessuali ai danni di due ventenni e per questo, probabilmente, la pena risulta molto ridotta rispetto alla richiesta dell’accusa.

Il verdetto per il commissario di polizia Luigi Schettino è invece l’assoluzione piena. Per lui «i fatti non sussistono», secondo i giudici non ostacolò il prete dopo il tentativo di denuncia da parte della sorella maggiore della vittima né prese parte ad alcun maltrattamento.

Rinviati gli atti in Procura per Schettino e Vito Esposito per una condotta del 2017.

LE RICHIESTE

L’accusa aveva chiesto 22 anni di carcere per il religioso. Sette e otto anni sono invece stati invocati per i genitori della minorenne al centro della vicenda e cinque per il poliziotto Luigi Schettino. I pm Alessandro Di Vico e Daniela Pannone hanno ipotizzato reati, contestati a vario titolo, che vanno dai maltrattamenti alle lesioni permanenti fino alla violenza sessuale (quest’ultimo capo è stato contestato solo a Barone).