Acerra, uomo deceduto in casa: sarà effettuato il tampone per il coronavirus

ACERRA – Uomo deceduto in casa. I fatti risalgono a questa mattina, l’uomo 47 anni è morto all’interno della sua abitazione in via Torino ad Acerra.

Al momento ancora non si conoscono le cause della morte, ma come riportato da L’Indisponente, pare trattarsi di una morte naturale. sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, esercito e personale sanitario. Il 47enne era molto conosciuto in città, noto professionista, pare che da giorni avesse febbre e tosse sintomi riconducibili al covid-19. Proprio per questo è stato fatto il tampone post-mortem. Il cui esito si avrà a giorni.

