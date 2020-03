Afragola, avevano droga su uno scooter: inseguiti ed arrestati dai carabinieri

AFRAGOLA – Pusher in Via Plebiscito e Via Sant’Antonio. Carabinieri arrestano 2 persone e ne denunciano 1. I Carabinieri della Stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G.C., 26enne del posto già noto alle ffoo e denunciato per lo stesso reato un 17enne incensurato.

A bordo di uno scooter in Via Plebiscito, i due hanno notato i militari e hanno tentato la fuga. Bloccati, sono stati trovati in possesso di 18 dosi cocaina, 13 stecchette di hashish e 10 bustine di marijuana. Nelle loro tasche anche 80 euro in contante ritenuto provento illecito.

Arrestato per lo stesso reato e dagli stessi militari un 20enne afragolese già noto alle ffoo, individuato in atteggiamento sospetto lungo Via Sant’Antonio. Anche il giovane ha tentato la fuga dopo essersi reso conto della presenza dei carabinieri. Ha nascosto in fretta un involucro contenente hashish sotto una saracinesca di un negozio e lanciato via una custodia per occhiali all’interno della quale erano occultati 54 grammi di hashish suddivisi in 45 stecchette pronte per lo smercio. I tre arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

COMUNICATO STAMPA

