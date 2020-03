By redazione

Aggiornamento Coronavirus in Campania, eseguiti 40 tamponi: 5 i positivi

CAMPANIA – L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 40 tamponi. 5 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi: 120

9 marzo 2020 ore 16.00

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui