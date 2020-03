Alimentari, farmacie, tabacchi, edicole, benzinai: ecco tutto quello che resta aperto dopo le ultime restrizioni

ITALIA – Alimentari, farmacie, banche, poste. Ma anche edicole, tabacchi, coltivazioni agricole e relativi servizi connessi, e ancora servizio taxi, installazione di impianti elettrici, servizi veterinari e tutti i trasporti.

Conta quasi 80 voci l’elenco delle attivitò essenziali individuate dal governo e che quindi non chiuderanno nell’ambito delle misure per contenere la diffusione dell’epidemia di covid-19, valide da lunedì fino al 3 aprile prossimo.

Nella lista Ateco figurano ovviamente le industria alimentari e di bevande. O ancora la fabbricazione di spago e corde o i prodotti derivanti dal petrolio.

Sono permessi i prodotti chimici, così come le materie plastiche. Gioco forza l’elenco include tutte quelle industrie legate agli strumenti di protezione e ai dispositivi sanitari.

Le tabaccherie non saranno comprese nelle nuove restrizioni. Figurano nell’elenco anche i meccanici e i trasporti in generale, dai taxi ai noleggio con conducente, fino al trasporto aereo.

Funzionanti, e non poteva essere altrimenti, le forniture di energia elettrica, acqua e gas, servizi essenziali come la raccolta e lo smaltmenti dei rifiuti. Discorso analogo vale per l’installazionedi impianti elettrici, idraulici o di riscaldamento. Garantita l’informazione, e quindi anche l’apertura delle edicole, così come i servizi finanziari e assicurativi. Aperti anche i benzinai.

Nella pubblica amministrazione sono classificati essenziali le attività legate all’assicurazione sociale obbligatoria erogata dall’Inps, l’istruzione (che però vista al circostanza è tutta ferma), e ovviamente l’assistenza sanitaria, i servizi di assistenza sociale residenziale e l’assistenza sociale non residenziale. Le restrizioni sono previste fino al 3 aprile.

Ecco la lista delle attività che restano aperte