Arturo morto a 67 col Coronavirus. Le emozionanti lettere di moglie e figlia

NAPOLI – “Babbo mio, sei stato l’emblema della bontà, della generosità e di una vita spesa con e per gli altri. Sei stato e sarai sempre il mio primo amore, l’uomo al quale ho riservato i gesti più nobili e le attenzioni più meticolose.”

Inizia così la lettera ad Arturo Ferrara, l’uomo di 67 anni di Posillipo morto per Coronavirus. A scriverla, la figlia che dopo il lutto ha trovato la forza di spendere qualche parola per il proprio padre oramai defunto, prima vittima dei questo virus al Cotugno di Napoli. Arturo aveva avvertito i primi sintomi del Coronavirus il 27 febbraio scorso. All’inizio sono stati curati come semplice influenza con antinfiammatori, antibiotici e riposo.

QUESTO L’INTERO POST

Babbo mio, sei stato l’emblema della bontà, della generosità e di una vita spesa con e per gli altri. Sei stato e sarai sempre il mio primo amore, l’uomo al quale ho riservato i gesti più nobili e le attenzioni più meticolose. Abbiamo fatto grandi cose io e te, grandi.

Trovavamo sempre un momento per sorridere, per confrontarci, parlarci col cuore. Che grande famiglia siamo stati: coesa e stretta nelle gioie come nelle difficoltà.



Il tuo amore immenso per Nunu’ è stato per me e Claudia un esempio di lealtà e dedizione infinita. Per noi sei stato un padre esemplare, tenero ed infinitamente presente. Questo è solo un capitolo della tua vita che non potrà minimamente scalfire quello che è stato. Mai!



Avrai, appena ci sarà concesso, tutto l’amore che meriti dalle persone che ti verranno ad abbracciare stretto stretto come solo tu sai! E ricorda sempre che OHANA significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno può essere abbandonato o dimenticato! Ti amiamo sopra ogni cosa… oggi, domani e PER SEMPRE!

Anche la moglie di Arturo, Nunzia, ha voluto scrivere il proprio pensiero dopo la dipartita del marito.

Ecco Nunu’,…. trovo un poco di forza per parlare di te amore mio, del nostro incontro, il 29 aprile 76 mi dicesti con la tua innata semplicità… Nunu vorrei mettere la mia A vicino alla tua N… la mia fragorosa risata, fu una risposta affermativa. Ebbe inizio la nostra vita assieme. Conservo tutto nel cuore, i momenti di felicità, quelli di una grande lotta culminata con il premio più grande che la vita ci abbia potuto fare Claudia e Federica.

Hai avuto una vita felice, con i tuoi grandi amori, hai avuto una sorella Suor Speranza che ti ama, fratelli acquisiti che sono stati riferimenti di grande amore Carlo, Fortuna e Salvatore. Oggi mi fa felice leggere tante meravigliose parole che ti hanno dedicato, si ripetono rispetto, stima, bontà, amore, è questa la più grande eredità che potevi lasciarci. Ti amo Arturino.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui