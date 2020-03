Assurdo a Napoli: 50 persone della comunità islamica riunite in preghiera. Arriva la Municipale

NAPOLI – Nonostante i numerosi appelli allo stare a casa – che ricordiamo è un obbligo e non un consiglio – questo pomeriggio circa 50 persone della comunità islamica di Napoli si è riunita in preghiera in una moschea in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della stazione centrale.

Il via vai di persone ha richiamato l’attenzione dei residenti, chiusi in casa in quarantena, che ha immediatamente chiesto alle persone che erano nel locale di andare via.

La comunità islamica, però, non ne ha voluto sapere fino a che sul posto non sono dovuti intervenire gli uomini della Polizia Municipale, allertati dalla Protezione civile arrivata per prima sul posto.

GUARDA IL VIDEO