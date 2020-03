By Ciro De Liddo

POZZUOLI – Assurdo a Pozzuoli, festa in strada nonostante i divieti.

L’episodio ha avuto luogo a Pozzuoli, nella zona “dei Marocchini” in via Napoli. Nonostante i divieti dovuti all’emergenza Coronavirus, un gruppo di persone ha organizzato una sorta di falshmob in strada.

Le immagini delle persone riunite in strada a ballare e a divertirsi hanno fatto il giro dei social, provocando l’ira di tantissimi utenti che si sono scagliati duramente contro gli organizzatori della “festa”.

Il video è giunto anche all’amministrazione comunale che ha deciso immediatamente di intervenire contro le persone che si sono rese protagoniste del flashmob. A comunicarlo il sindaco di Pozzuoli, Vincezo Figliolia, tramite la sua pagina Facebook.

“È scandaloso quello che è successo oggi pomeriggio- ha spiegato il primo cittadino – Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa tra i palazzi di un rione, nella parte retrostante il lungomare. Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli!”

“Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri. Io non ho più parole! – ha continuato – Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti. Polizia e carabinieri stanno individuando tutti i partecipanti. Scatteranno denunce e sanzioni”.

