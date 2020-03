Aversa, secondo caso di Coronavirus in città. Paziente asintomatico e non collegato al primo contagiato

CORONAVIRUS / AGGIORNAMENTOVi comunico che abbiamo un secondo caso ad Aversa, non collegato al Caso 1. Si tratta di una donna di 71 anni. Ho sentito la nostra concittadina, non ha la febbre e non ha difficoltà respiratorie. Resterà a casa sotto osservazione. A lei ovviamente va tutta la nostra vicinanza e auguri di una pronta guarigione.L’asl ha attivato immediatamente il protocollo ed attivato l’indagine epidemiologica.Restiamo in casa e continuiamo ad osservare le disposizioni.A più tardi per altri aggiornamentiAndrà tutto bene.

Posted by Alfonso Golia on Thursday, March 12, 2020