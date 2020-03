il Ministro della Salute Speranza: “Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per altre sperimentazioni in corso”.

Avigan come cura al Coronavirus, via libera dell’AIFA per la sperimentazione

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) da il via alla sperimentazione di Avigan, il tanto chiacchierato farmaco antivirale che arriva dal Giappone. Il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia». Questo è quanto afferma il Ministro della Salute Speranza, aggiungendo che “nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per altre sperimentazioni in corso”.

L’Aifa da l’ok, ma è doveroso ricordare che si tratta di sperimentazione. Infatti come affermava ieri, il professore Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità: “Bene sperimentazione, ma su efficacia mancano prove certe”. Infatti, prima di arrivare a dire che un farmaco funzioni e sia efficace servono prove inconfutabili. Un conto è parlare di possibili sperimentazioni terapeutiche da testare e validare, un conto è definire alcuni farmaci come soluzione di un problema importante come Covid-19.

Infatti lo stesso Avigan, è un farmaco antivirale che possiede un’attività diretta contro molti virus a RNA, ma in passato, è stato ritirato per i suoi effetti collaterali. Il farmaco è teratogeno, cioè induce malformazione fetale e contemporaneamente aumenta le manie depressive. Infatti in Giapone , non viene utilizzato come farmaco d’elezione per il trattamento di virus influenzali, ma il suo utilizzo è limitato a casi in cui gli atri antivirali non funzionano.

Ben vengano quindi i clinical trial e le varie sperimentazioni, ma restiamoci lucidi perché nonostante tutto il farmaco d’elite per sconfiggere Covid-19 non è ancora stato trovato.

