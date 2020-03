Aveva l’ingresso principale chiuso regolarmente per non destare sospetti

POMPEI – Barbiere in attività nonostante il decreto: faceva entrare i clienti dal retro. Stamattina gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno effettuato un controllo in via Lepanto a Pompei dove hanno riscontrato che un negozio di acconciature maschili, nonostante avesse l’ingresso principale regolarmente chiuso, era in piena attività poiché aveva consentito ai clienti l’accesso dal retro dell’edificio.

Il titolare dell’esercizio commerciale, a cui è stata contestata la violazione amministrativa dell’obbligo di chiusura in ottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020, è stato denunciato ai sensi dell’articolo 650c.p. insieme a tre clienti sorpresi nel locale.

Sempre stamattina, gli agenti del commissariato Chiaiano hanno scoperto in un garage nel complesso di case popolari di via Luigi Compagnone, un “barbiere” privo di qualunque autorizzazione ed hanno denunciato un 60enne napoletano con precedenti di polizia per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui