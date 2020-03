Blitz dei Nas in molti comuni del napoletano: multe e sequestri di alimenti e capi d’allevamento

MARANO/BACOLI/SANTA MARIA LA CARITA’/PALMA CAMPANIA/MARIGLIANO – Blitz dei Nas in diverse zone del napoletano: numerose sanzioni, alimenti, suini e conigli sequestrati.

A Marano di Napoli, presso una macelleria ubicata lungo la via S.Rocco, i militari del NAS di Napoli, coadiuvati da personale dell’ASL NA/2 NORD-dipartimento di prevenzione-servizio veterinario, procedevano al/alla:

– sequestro amministrativo di kg 50 circa di prodotti a base di carne, privi di indicazioni in

materia di rintracciabilita’ alimentare;

– chiusura amministrativa di un locale deposito e lavorazione carnei, in quanto attivato in

assenza di S.C.I.A. in campo alimentare e risultato carente sotto il profilo igienico sanitario

e strutturale.

A Bacoli alla via Omero, presso uno stabilimento di macellazione, i militari del NAS di Napoli hanno condotto un’ispezione igienico sanitaria, coadiuvati da personale dell’ASL NA 2 NORD, accertando l’avvio alla macellazione di parte di 500 conigli provenienti da altro allevamento senza la necessaria presenza di un medico veterinario ufficiale. Nella circostanza, gli operanti, Carabinieri e tecnici, procedevano al sequestro amministrativo di oltre 100 capi che sono stati avviati contestualmente a distruzione e smaltimento imposto da precauzioni sanitarie contemplate dalla normativa europea vigente.

A Santa Maria la Carità alla via Scafati presso un allevamento di capi suini, i militari del NAS, unitamente al personale della A.S.L. NAPOLI 3 SUD, procedevano alla chiusura dell’attività, in quanto riscontrata in esercizio senza i previsti titoli autorizzativi. Nello stesso tempo venivano sottoposti a fermo sanitario una trentina di capi perché privi della certificazione sanitaria attestante la provenienza.

A Palma Campania, alla via Nuova Sarno, presso una pasticceria ivi ubicata, i Carabinieri del NAS, a conclusione di una verifica igienico sanitaria, hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre kg 100 di prodotti di origine animale e vegetale, poiché sono risultate violate le norme in materia di rintracciabilità alimentare. Contestualmente veniva individuato un locale non autorizzato sanitariamente ed adibito a deposito di alimenti e bevande che non riuniva i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e quindi sottoposto a chiusura amministrativamente.

Nel corso di predisposto servizio predisposto nel comune di Marigliano, il NAS ha condotto verifiche igienico-sanitarie in alcune attività commerciali insistenti lungo il Corso Umberto procedendo a:

– a carico di 2 bar, ivi operanti, si è proceduto a notificare diffida e impartire prescrizioni in ordine ad accertate carenze igienico sanitarie;

– in una polleria gli operanti hanno operato un sequestro di circa 1 q di prodotti carnei detenuti sia nei locali dell’esercizio, sia nel bagagliaio di un’autovettura, poiche’ il tutto e’ stato rinvenuto in cattivo stato di conservazione.