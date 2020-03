Blitz della GDF: sequestrate oltre 1000 confezioni di igienizzante per meni, imprenditore nei guai

MARCIANISE – La Guardia di Finanza di Marcianise, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio connessi all’emergenza COVID-19, ha sottoposto a sequestro oltre 1.000 confezioni di igienizzante per mani recanti etichette con diciture ingannevoli e prive delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute.

In particolare, i finanzieri hanno eseguito un controllo nei confronti di una società di Marcianise, operante nel settore del commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici. Nel corso dell’ispezione del magazzino sono stati rinvenuti diversi colli di flaconi già

confezionati e pronti per essere immessi sul mercato.

L’etichetta dei prodotti attribuiva loro potenzialità antibatteriche, fungicide e virucide per la cui produzione e commercializzazione è richiesta la preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

Per questo motivo i flaconi, atti ad indurre in errore i consumatori, sono stati sottoposti a sequestro e l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di frode in commercio e commercializzazione abusiva di biocidi.

Gli sforzi operativi in corso per assicurare un presidio di sicurezza e di legalità economica in questo particolare momento di emergenza sanitaria testimoniano l’attenzione e la determinazione posta dalla Guardia di Finanza nel contrastare ogni forma insidiosa di

illecito commercio con fini speculativi di prodotti attinenti alla prevenzione sanitaria – rivenduti a prezzi aumentati in maniera ingiustificata o attribuendo loro, con condotte o messaggi ingannevoli, caratteristiche e proprietà inesistenti.