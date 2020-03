Capodichino, atterrato volo da Milano. “Tutti con comprovate esigenze? O devono fare la spesa a Napoli?”

NAPOLI – Ha veramente dell’assurdo l’atterraggio di un aereo Alitalia all’aeroporto di Napoli Capodichino. L’aeromobile è decollato dalla pista di Milano Linate ed è atterrato alle ore 17:30 nello scalo napoletano.

La domanda che in questo momento si stanno ponendo tutti è: “a bordo del volo AZ01289 c’erano tutte persone che dovevano assistere un genitore non autosufficiente? Oppure sono venuti a fare la spesa presso i supermercati partenopei?”

Dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato zona rossa su tutto il territorio italiano, ci si chiede come mai c’è questo continuo via vai di persone in giro per l’Italia.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui