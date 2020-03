Claudia, infermiera giuglianese col volto segnato dalla mascherina: “State a casa, rispettateci”

GIUGLIANO – Claudia è di Giugliano ed ha studiato scienze infermieristiche, poi ha superato il concorso ed è stata assunta all’Ospedale del Mare di Ponticelli proprio quando l’epidemia di coronavirus ha cominciato ad aggredire anche la regione Campania. Così anche lei si è trovata in prima linea a combattere contro il nemico invisibile che giorno dopo giorno sta mietendo vittime e affollando soprattutto i reparti degli ospedali, come quello in cui lavora lei, che sono stati dedicati all’emergenza.

Nonostante la Campania sia ad oggi coinvolta in maniera molto minore dall’epidemia rispetto alle regioni del nord, in primis Veneto e Lombardia, i nosocomi sono in difficoltà soprattutto per la carenza dei dispositivi di protezione individuale. Claudia ha affidato al suo profilo Facebook un appello che noi rilanciamo attraverso le pagine del nostro giornale, pubblicando la foto del viso della giovane giuglianese segnato dall’utilizzo prolungato della mascherina: