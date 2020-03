Controlli per la prevenzione del coronavirus: 3 persone denunciate

NAPOLI – Sono stati sottoposti a controllo 494 esercizi in ordine agli orari di apertura e chiusura, 271 le verifiche del rispetto delle distanze e del divieto di assembramento, oltre 200 sono state, invece, le verifiche dell’idonea certificazione della disinfezione dei locali mentre 179 le acquisizioni di autodichiarazioni per spostamenti. E’ quanto ha fatto la polizia municipale di Napoli nelle ultime ore per il rispetto delle norme emanante per il contrasto del contagio del Coronavirus. Tre sono state le persone denunciate per non aver ottemperato alle disposizioni impartite dall’Autorita’ come previsto dal DPCM cosi’ come per due esercizi pubblici che non si sono adeguati agli orari di apertura/chiusura. I controlli da parte della Polizia Locale, atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell’incolumita’ e della salute pubblica, proseguiranno nei prossimi giorni.

