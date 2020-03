Coronavirus, 147 casi in Campania. De Luca: “Non ordinate le pizze a casa”

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania – nell’ultimo aggiornamento di ieri alle 22 – ha comunicato che nel pomeriggio di ieri sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 80 tamponi di cui 10 sono risultati positivi.

Il dato si aggiunge ai 68 tamponi effettuati ieri mattina di cui 9 positivi, quindi su 148 tamponi effettuati ieri, 19 sono stati trovati positivi al Coronavirus. In totale i contagiati in Campania sono 147. Due i guariti.

De Luca: “NO alle pizze a domicilio”

Vincenzo De Luca, intervenuto ieri sera alla trasmissione Carta Bianca su Rai Treha parlato dell’emergenza Coronavirus: “La situazione: abbiamo 147 contagiati, 44 in terapia intensiva. Dieci persone sono intubate. La grande incognita è legata a coloro che sono venuti dal Nord. 1733 li abbiamo identificati, ma ci sono migliaia di persone non in isolamento. Stiamo facendo un disperato tentativo di evitare che il contagio diventi incontrollabile. La prevenzione prima era nella ricostruzione dei contatti, ora la prevenzione individuale non più possibile. Posti letto per tutti non ci sono e quindi le mezze misure non sono più tollerabili. Evitiamo anche di ordinare le pizze. Se dieci pizzerie portano pizze a cento persone sono mille contatti. In dieci giorni sono diecimila contatti. E infine un appello: c’è carenza di sangue. Ci sono sette bambini in attesa di trapianto di midollo. Sangue non ce n’è”.