CASERTANO – Coronavirus, 2 nuovi casi sospetti nel Casertano: si tratta di una coppia.

Risultati positivi al primo test Coronavirus anche una coppia di Bellona. Salgono così a 5 i presunti casi nel territorio Casertano. Inizialmente era stato affermato che marito e moglie, ora in quarantena, gestivano una pizzeria a Vitulazio. A confermare la notizia, il sindaco Filippo Abbate che però ha fatto sapere che i due non risultano proprietari di nessuna attività, smettendo le voci che erano girate inizialmente.

Di seguito il post del comune di Bellona:

“Due nostri concittadini, che hanno avuto contatti con persone provenienti dalla Lombardia, sono risultati positivi al primo test coronavirus (non ancora validato dall’Istituto Superiore di Sanità).

Il Sindaco insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vitulazio, al servizio di Polizia Municipale ed in sinergia con il dipartimento Sanitario di competenza, hanno immediatamente attivato, in via precauzionale, ogni procedura per ridurre il rischio di un nuovo contagio.

Al momento le persone interessate si trovano in isolamento domiciliare. Si rivela che i due cittadini non gestiscono nessuna Pizzerie e/o altra attività sul territorio Bellonese”.

Per tale motivo per sapere se realmente la coppia sia infetta dal virus che tanto sta spaventando l’Italia, e non solo, bisognerà attendere la risposta dell’Istituto della Sanità.

Si attendono aggiornamenti.

