Coronavirus, 400 milioni per le famiglie in difficoltà: a Giugliano 1 milione e 200 mila euro

GIUGLIANO – Con il nuovo DPCM firmato ieri 28 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte congiuntamente ai titolari dei dicasteri di Interno, Lamorgese, ed Economia e Finanze, Gualtieri, il Governo ha stabilito una cifra di 400 milioni da dare ai Comuni come contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare. Saranno poi gli Enti Comunali a gestire la somma e distribuirla tra i cittadini in difficoltà attraverso i servizi sociali. A Giugliano, secondo la ripartizione prevista, dovrebbero andare poco più di un milione e 200 mila euro.

La ripartizione della cifra sarà effettuata per l’80% in proporzione alla popolazione residente e per il restante 20% sulla distanza tra il reddito pro capite di ogni comune e il valore medio nazionale. Per cui nelle città dove i redditi sono più bassi arriveranno cifre maggiori. I Comuni potranno anche raccogliere donazioni con appositi conti correnti bancari. Le somme potranno essere utilizzate per buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale e per generi alimentari o prodotti di prima necessità da distribuire alla popolazione.

Quanto alle altre città di Napoli Nord, a Marano andranno 583 mila euro mentre a Melito 391 mila, a Mugnano 334 mila, a Villaricca 300 mila, a Qualiano 272 mila e a Calvizzano 117 mila. Al capoluogo saranno destinati 7 milioni e 625 mila euro.