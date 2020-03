Coronavirus a Giugliano: anche oggi 0 contagiati

By Antonio Galluccio

Continuano anche i controlli della Polizia Municipale in strada

GIUGLIANO – Per il quarto giorno consecutivo nessun tampone positivo al Covid19 in tutto il territorio giuglianese. A comunicarlo è la Protezione Civile di Giugliano con il consueto bollettino quotidiano. Non vengono forniti, però, il dato sui numeri dei tamponi effettuati.

Restano 21 i tamponi positivi, di cui:

15 accertati il 17 marzo

2 accertati il 18 marzo

0 accertati il 19 marzo

3 accertati il 20 marzo

1 accertato il 21 marzo

0 accertati il 22 marzo

0 accertati il 23 marzo

0 accertati il 24 marzo

0 accertati il 25 marzo

La Polizia Municipale, guidata dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, oggi ha sottoposto a controlli 258 persone e ne ha denunciate 2 trovate in strada senza una giustificazione adducendo le motivazioni più disparate.

Continuano i controlli su tutto il territorio di Giugliano, dal centro alla fascia costiera per scovare le persone che escono senza comprovate esigenze. Da lunedì 23 marzo vige anche il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza.

ECCO IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE