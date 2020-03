Coronavirus a Giugliano: l’uomo resta ricoverato al Cotugno, famiglia in quarantena

GIUGLIANO – La notizia della task force della Protezione civile della Regione Campania e confermata dal presidente De Luca ha gettato nel panico l’intera città di Giugliano. Da ieri non si parla d’altro, soprattutto sui social network. L’obiettivo dei voyeur 2.0 è scoprire l’identità dell’uomo. Certo, questa sfrenata ricerca del ‘risultato positivo’ ha come motivazione la paura di essere entrati in contatto con l’uomo e non poterlo sapere. Ma c’è da dire – come confermato dall’ASL – che tutto sta avvenendo secondo protocollo.

Il paziente è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli e versa in buone condizioni. La famiglia è in isolamento domiciliare in via precauzionale e, ovviamente, sono state messe in atto tutte le procedure del caso. In queste ore si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti dell’uomo – un informatore farmaceutico, rientrato dal Lodigiano, dove aveva partecipato a una cena aziendale con i colleghi e aveva già effettuato un tampone, risultato negativo, la scorsa settimana, appena tornato dalla Lombardia. Poi le sue condizioni di salute sono peggiorante e l’uomo, per questo, si è ripresentato per un nuovo tampone, risultato stavolta positivo.