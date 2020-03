Coronavirus a Napoli: 87enne si fa aiutare dai Carabinieri per fare la spesa

NAPOLI – Non riesce ad andare al supermercato per problemi di deambulazione e non e’ neanche in grado di fare la spesa on line e cosi’ un anziano di 87 anni, a Napoli, chiama il 112 e chiede aiuto. Immediata la risposta dei militari che gli hanno consegnato la spesa. Controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli, per far rispettare quanto imposto dal governo per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà. L’anziano vive da solo nel quartiere Pallonetto e quando si e’ imbattuto in grosse difficoltà nel fare la spesa ha pensato di chiamare il numero di emergenza. Il comandante della stazione carabinieri di Chiaia ha contattato l’anziano e effettuato l’ordine via web di quanto richiesto dall’uomo in difficolta’. La spesa e’ stata consegnata da un carabiniere della stazione di Chiaia.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK