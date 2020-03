Coronavirus a Napoli, contagiato professore di un liceo

By Giovanna Iazzetta

NAPOLI – Terzo positivo al Covid-19 in ambito scolastico a Napoli. Si tratta di un docente dell’istituto “Tito Lucrezio Caro”, in via Manzoni a Posillipo.

A confermare la notizia, attraverso una nota stampa, è stata la Dirigente scolastica dell’istituto, Carmela Nunziata: “Con la presente nota si informa che un professore del nostro istituto è risultato positivo al Covid-19. Quest’ultimo ha svolto attività didattiche nelle classi 1° B, 2° B, 1° H e 1° F fino al 4 marzo, data di chiusura della scuola ai sensi del DCPM del 4 marzo 2020. Il Dirigente e il docente hanno immediatamente attivato tutte le procedure previste nella puntuale osservanza dei protocolli sanitari e anche tramite comunicazione via PEC al Asl Napoli 1 e Unità Operativa di Epidemiologia AslNa1. In maniera precauzionale è stata già effettuata una ulteriore sanificazione degli ambienti con successiva aereazione dei locali. Si invitano, pertanto, tutti coloro che dovessero avere sintomi riconducibili al virus Covid-19 di rivolgersi alle strutture sanitarie di competenza”.

