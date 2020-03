NAPOLI – Coronavirus a Napoli, estubati 4 pazienti dopo la cura col farmaco antiartrite.

Buone notizie arrivano nella giornata odierna dal Monaldi di Napoli. Quattro pazienti affetti da Coronavirus, sono stati estubati dopo essere stati trattati con il Tocilizumab, farmaco utilizzato per contrastare l’artrite.

A renderlo noto, Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno, che ha dato via alla cura inseme al collega Paolo Ascierto, medico del Pascale. Stando alle parole di Montesarchio, i 4 dopo aver ricevuto il farmaco hanno mostrato netti miglioramenti.

Uno dei 4 pazienti, un 27enne, era in terapia intensiva per polmonite grave. Il 18 marzo, i medici hanno avviato la cura sperimentale con il Tocilizubam, che nella giornata di oggi ha permesso i medici di estubarlo. Ora in condizioni stabili, il giovane è in attesa di essere trasferito nel reparto di normale degenza.

Gli altri tre rispettivamente di 57, 56 e 51 anni sono stati trattati con il farmaco antiartrite dal 19 marzo e anche loro hanno riportato netti miglioramenti per quanto riguarda lo stato di salute. Questi ultimi sono ora in ventilazione assistita in attesa del trasferimento in reparto.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK