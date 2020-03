Coronavirus a Napoli, morto coordinatore Anm. L’azienda: “E’ un dolore che ci colpisce durissimo”

NAPOLI – Anm, la società di trasporto pubblico di Napoli, con grande dolore comunica la perdita a causa del covid19 di Ettore Spigno, 62 anni, coordinatore dell’esercizio di superficie dell’azienda di trasporto pubblico napoletano. Spigno è tornato a Napoli dopo una permanenza di qualche giorno in nord Italia e ha mostrato i sintomi dell’influenza, poi confermati dal tampone. Ha trascorso una settimana a casa in isolamento e poi l’aggravarsi delle sue condizioni lo hanno costretto al ricovero in ospedale, dove è stato in terapia intensiva fino a stamattina, quando non ce l’ha fatta.L’azienda si stringe intorno a sua moglie e alle figlie.

“E’ un dolore che ci pervade in queste settimane e ci colpisce durissimo con la notizia della perdita di Ettore. Tutta l’Anm si stringe in un abbraccio alla famiglia del nostro dipendente, assicurandogli tutta la vicinanza necessaria”, sottolinea Nicola Pascale, amministratore unico di Anm.