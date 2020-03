Coronavirus a Napoli, positiva la direttrice sanitaria del Policlinico Vanvitelli

By Alessandra Chianese

La donna ha dichiarato di stare bene e di essere in isolamento

NAPOLI – Positiva al tampone per Coronavirus la direttrice sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli. E’ stata lei stessa a comunicare la sua situazione. “Sto bene e resto in isolamento” – queste sono le parole con cui ha annunciato di essere stata contagiata dal virus. – “Sto seguendo il percorso sanitario previsto dai protocolli, monitorata dall’Asl di pertinenza e dai nostri infettivologi”.

Come riporta “Il Mattino”, è stata disposta «la quarantena per tutto il personale della struttura strategica e lo staff lavorerà in modalità smart-working assicurando la continuità operativa».

