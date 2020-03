Coronavirus a Napoli, pronto soccorso chiuso per casi sospetti

NAPOLI – Il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini è stato chiuso per la sospensione temporanea delle attività. Lo stop, di questa mattina, come riportato da Il Mattino, è stato necessario in seguito alla presenza dei due casi sospetti di Coronavirus che hanno comporttao l’esecuzione dei tamponi e le operazioni di sanificazioni ora in corso. Uno dei pazienti, un 80enne napoletano, era stato ricoverato per insufficienza respiratoria ed in seguito all’aggravamento delle sue condizioni e all’implementazione delle terapie per ventilarlo, ieri sera, era stato sottoposto al tampone.

Durante la notte l’anziano è deceduto e, al momento si attende l’esito del suo test e di quello a cui è stata sottoposta una seconda paziente, che ora è intubata. A conclusione dell’igienizzazione negli ambienti ospedalieri al piano terra del presidio, il pronto soccorso sarà riaperto.

