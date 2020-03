Coronavirus a Villaricca, il comune aiuta i cittadini: pacco alimentare e spesa solidale

By redazione

Il Sindaco: “Abbiamo destinato i voucher della Farmacia Comunale ai soggetti più bisognosi per l’acquisto dei farmaci”

VILLARICCA – Con l’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, il comune di Villaricca, sotto la guida del Sindaco Rosaria Punzo ha preso importanti decisioni per aiutare i cittadini più bisognosi in questo momento di crisi.

Tre importanti provvedimenti per prestare assistenza alle fasce più deboli del nostro Comune:

📍 con la delibera di G.C. n. 12 del 27/3/2020 abbiamo destinato i voucher della Farmacia Comunale ai soggetti più bisognosi per l’acquisto dei farmaci;

📍 con la delibera di G.C. n. 13 del 27/3/2020 abbiamo promosso l’iniziativa “SPESA AMICA”. In collaborazione con i commercianti, chiunque faccia acquisti di generi alimentari o di prima necessità potrà donare una spesa ad una famiglia bisognosa direttamente tramite l’esercizio commerciale. Sarà cura dell’Amministrazione ritirare le SPESE AMICHE e consegnarle a chi di dovere.

📍 anche il Comune fa la sua parte, a breve inizierà la distribuzione dei pacchi del banco alimentare acquistati direttamente dal Comune e che saranno destinati sempre alle fasce più disagiate della città.

Ognuna delle iniziative si svolgerà sotto la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di Villaricca per evitare ogni forma di sciacallaggio o ingiusto beneficio.

Le richieste dovranno essere fatte esclusivamente a mezzo tel. ai numeri 3293190017 e 3485162151 o a mezzo pec [email protected]

NON venite al Comune, restate a casa, saremo noi a venire da voi.

Abbiamo messo in campo le nostre risorse e il cuore della nostra comunità, tutti uniti per aiutare chi è in maggiore difficoltà.

A tal fine invito tutti coloro che volessero far parte della “Catena della Solidarietà” ad evitare iniziative solitarie e contattare il Comune, che detiene gli elenchi delle famiglie realmente bisognose. Le uniche iniziative autorizzate sono quelle col logo del Comune.

