Coronavirus, Agenzia delle Entrate sospende gli accertamenti fiscali

In questo periodo di emergenza Anche la Guardia di Finanza è stata costretta a cambiare in corsa la sua azione: stop a ispezioni o controlli fiscali

ITALIA – L’agenzia delle Entrata sospende gli accertamenti fiscali per l’emergenza Coronavirus. A stabilirlo una direttiva del direttore dell’ente governativo, Ernesto Maria Ruffini, dopo l’emanazione del decreto dell’11 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Stop quindi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario a meno che, specifica la direttiva, “non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”.

Anche la Guardia di Finanza è stata costretta a cambiare in corsa la sua azione: stop a ispezioni o controlli fiscali. Il momento, del resto, è tra i più delicati della storia dello Stivale chiamato a fronteggiare una doppia emergenza, sanitaria ed economica, con migliaia di attività ormai al collasso che rischiano di non rialzare più la testa. L’imperativo è uno e comune: concentrare tutte le forze per sconfiggere – più in fretta possibile – il Covid 19

Sospese, dunque, fino al termine del periodo di emergenza i controlli fiscali, in materia del lavoro, le verifiche, “salvo i casi di indifferibilità e urgenza”. Stop anche ai controlli strumentali. Posposte le attività ispettive anti riciclaggio.

Decisivo poi il compito di vigilanza delle Fiamme Gialle sul territorio per l’attuazione delle nuove disposizioni anti assembramento nei luoghi pubblici, sull’attività dei locali commerciali e, più in generale, su tutte le misure di contenimento del Coronavirus.

