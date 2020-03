Coronavirus, aggredite infermiere e guardie giurate del Cardarelli di Napoli

NAPOLI – Aggressione al Cardarelli nei confronti di una guardia giurata e sanitari. I fatti risalgono alla serata di ieri quando un ragazzo, come riferito da ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, con i parenti che accusava malore sono entrati nella tenda dove sono ricoverati dei pazienti con sospetto COVID19.

Di punto in bianco decide di andarsene perché non voleva aspettare i dottori che erano impegnati per un caso più urgente.

Dopo essersene andato, accompagnato dai genitori che insistevano a farlo rimanere, circa 10 minuti dopo è ritornato con gli stessi parenti in piena crisi. Soccorso d’urgenza dai sanitari, ha incominciato ad aggredirli mentre veniva spostato all’interno della tensostruttura . Ha sferrato un cazzotto al vigilante rompendogli il setto nasale e all’altro vigilante il labbro, mentre le infermiere con camici strappati.

Il post di ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’: “Ieri sera al Cardarelli ,nella tenda della protezione civile ,erano ricoverati dei pazienti con sospetto COVID19, Improvvisamente arriva un ragazzo con i parenti che accusava malore. Di punto in bianco decide di andarsene perché non voleva aspettare i dottori che erano impegnati per un caso più urgente.

Dopo essersene andato, accompagnato dai genitori che insistevano a farlo rimanere, circa 10 minuti dopo ritorna con gli stessi parenti in piena crisi, lo soccorrono ,ma all’improvviso ,mentre lo portano dentro, agisce in un modo violento contro infermieri e vigilanza. Questo ragazzo sferra un cazzotto al vigilante e gli rompe il setto nasale e all’altro vigilante il labbro,le infermiere con camici strappati”

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK