Coronavirus, al Cotugno potenziata la presenza di Union Security: sicurezza garantita per medici e cittadini

NAPOLI – “Nonostante il clima di paura e di incertezza che si percepisce in Italia noi continuano a garantire la sicurezza. A dichiararlo è Valerio Iovinella, ambasciatore dei diritti umani, presidente della Union Security e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Tutela Forze Armate

”Garantiamo la sicurezza ai medici e ai cittadini nel centro nevralgico di questa emergenza, l’ospedale Cotugno di Napoli, dove quotidianamente vengono portati i tamponi dei test del coronavirus.

In questa struttura importante è stata potenziata la presenza dei miei uomini affinché tutti possano operare in sicurezza. E’ un momento di paura e di incertezza anche sotto il piano economico.

Da uomo e imprenditore so che bisogna andare avanti, non mollare. Bisogna stringere i denti e combattere contro questi due nemici: il coronavirus e la recessione economica.

Nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante la possibile chiusura di grosse aziende, continuo nella mia mission di garantire la sicurezza alla clientela, ai miei dipendenti sia sotto il piano sanitario con la consegna di mascherine e guanti che ormai sono diventati irreperibili e sotto il piano economico.

Non sarà facile. In Italia si rischia un default economico senza eguali, ma sono certo che lo spirito e la grinta di tutti noi potrà scacciare questa ombra. Da vicepresidente dell’Associazione Nazionale Tutela Forze Armate non posso che essere vicino a tutte le forze dell’ordine ed in modo particolare agli operatori della Polizia Penitenziaria dopo quanto successo nelle carceri.

I detenuti hanno paura, come il resto dell’Italia, ma bisogna che tutti remino nello stesso senso, nella stessa direzione che ci farà uscire, spero presto, da questo momento buio del nostro paese e del mondo intero e, consentitemelo, la mia vicinanza va al mio personale ed a tutte le Guardie Giurate che come sempre sono in prima linea ma spesso vengono dimenticate dai ‘piani alti’. Spero che tutti rispettino le norme di sicurezza senza ma e senza se.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐌𝐏𝐀