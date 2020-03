Coronavirus, Alexander muore a soli 33 anni: lascia compagna e due figlie

NOVARA – Coronavirus, Alexander muore a soli 33 anni: lascia la compagna e le due figlie. La tragedia è accaduta a Novara dove Alexander Roa, di soli 33 anni, è morto mercoledì sera a causa del Coronavirus: pochi giorni dopo il ricovero in ospedale.

Il giovane lavorava come guardia giurata al Carrefour di corso Giulio Cesare. Ha iniziato ad accusare i primi sintomi circa alla metà di marzo: la febbre non scendeva e così è stato portato nel nosocomio Meggiore di Novara dov’è stato poi messo in terapia intensiva. Il 33enne purtroppo non c’è l’ha fatta e dopo qualche giorno ha ceduto al virus lasciando la compagna e le due figlie.

Tutti i cittadini esprimono il cordoglio ai familiari: un tragico evento che ha scosso l’intera comunità.

