Coronavirus, alle 17:30 a Capodichino è atterrato un altro aereo da Milano

NAPOLI – Un altro volo proveniente da Milano è atterrato all’aeroporto di Capodichino alle 17:30. Il volo AZ01289 partito da Linate alle 16:08 è giunto a Napoli senza alcuna restrizione. Nonostante ieri il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia bloccato i treni notturni per il Sud, ancora oggi la circolazione aerea dalla Lombardia verso il sud non subisce alcun blocco.

Mentre in Campania De Luca è costretto a blindare Ariano Irpino per un focolaio di contagi sviluppatosi – secondo quanto dichiarato dal governatore – dall’arrivo dalle aree più contagiate del Nord di migliaia di persone in maniera affrettata e non controllata, quindi, chi vuole tornare in Campania, può tranquillamente farlo utilizzando il trasporto aereo.

La domanda che ci poniamo è la stessa che si è posta ieri l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook, denunciando la situazione: “Hanno tutti con comprovate esigenze? O devono fare la spesa a Napoli?

QUESTI GLI ESTREMI DEL VOLO APPENA ARRIVATO