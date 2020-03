Coronavirus, altro decesso a Torre del Greco: è la nona vittima

TORRE DE GRECO – Un nuovo decesso per coronavirus si è registrato a Torre del Greco. A darne notizia è stato il centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba.

A perdere la vita, stando ai dati forniti al Coc dall’Asl Napoli 3 Sud, è stato un uomo di 80 anni. “Ancora non si arresta – dichiara il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba – il dato infausto per la nostra città. Siamo a lavoro continuo, ormai, da tre settimane cercando di intervenire in tutti i modi e con tutte le procedure possibili rispetto all’emergenza epidemiologica che vede Torre del Greco tra i territori più esposti dell’intera Regione. Continuiamo nello stesso solco, dedicandoci alle esigenze di tutela della collettività. Sono vicino ai familiari del caro concittadino, oggi scomparso. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.