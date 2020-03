Coronavirus, ambulanze ferme con sospetti contagiati a bordo: non ci sono medici al Cotugno

NAPOLI – Cinque ambulanze ferme all’esterno del pronto soccorso del Cotugno in attesa da oltre un’ora e mezza. E’ quanto documentato ieri sera in un video postato su Facebook dal conducente di uno dei mezzi di soccorso. “Sono le 22 e siamo fermi qui dalle 20:30 in attesa di un medico, che non c’è. Siamo cinque ambulanze cariche di pazienti ed il dottore che sarebbe dovuto essere in servizio risulta non reperibile, si è fatto refertare un malanno. Siamo riusciti a far scendere un paziente più urgente, che aveva bisogno di ossigeno. In questo momento ci sono soltanto tre infermieri ed è una situazione ingestibile. Siamo in attesa di un altro medico, che deve montare al posto di quello che ci sarebbe dovuto essere”.

