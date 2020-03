By Giovanna Iazzetta

Coronavirus, analisi dei tamponi anche all’ospedale di Caserta per diagnosi più veloci

CASERTA – “Da oggi presso l’ospedale di Caserta viene effettuata l’analisi dei tamponi per la diagnosi del Coronavirus, si abbassano dunque i tempi di risposta e dunque di diagnosi, riducendo notevolmente i rischi di contagio”.

Così riferisce il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania Stefano Graziano. “Ringrazio tutti – ha dichiarato Graziano – gli operatori sanitari, autentici eroi civili del nostro tempo, che in questo momento stanno facendo un lavoro straordinario per fronteggiare il virus ma ricordo che sta a tutti noi tenere atteggiamenti responsabili. Bisogna restare a casa, uscire solo per motivi di necessità e lavoro. Solo così si ferma l’epidemia”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK