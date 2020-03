Coronavirus, anche il Papa sottoposto a tampone: è negativo

ROMA – Anche Papa Francesco si è sottoposto al tampone, risultando negativo al coronavirus. Il Vaticano tira un sospiro di sollievo. Il test sul pontefice è stato effettuato dopo che un altro prelato italiano che lavora in segreteria di Stato e abita a Casa Santa Marta è risultato positivo al Covid – 19. La Santa Sede per ora non si pronuncia.

L’ultima comunicazione riguardava 4 casi di contagiati: un prelato giunto da Bergamo, un dipendente dell’ufficio merci e due dipendenti dei Musei Vaticani. Le quattro persone “erano state in isolamento in via cautelativa prima che risultassero positive al test e il loro isolamento dura ormai 14 giorni”, ha dichiarato ieri il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni; attualmente”sono in cura in strutture ospedaliere italiane o presso la propria abitazione”.

