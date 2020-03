Coronavirus, ancora un decesso: salgono a nove le vittime in Campania

AVELLINO – Coronavirus, salgono a nove le vittime del Coronavirus in Campania. Nella giornata di ieri, all’ospedale Moscati di Avellino, è infatti deceduto un uomo. Si tratta di un pensionato 73enne che era ricoverato per già per diabete. Sempre nella giornata di ieri è morto un ex marittimo, 72 anni, di Torre del Greco. Questo comune in provincia di Napoli, assieme ad Ariano Irpino, cittadina della provincia di Avellino, è quello con più casi di positività al Covid – 19 in Campania.

