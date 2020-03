Giugliano, effetto Coronavirus: centro commerciale Auchan deserto

GIUGLIANO – Il centro commerciale Auchan è completamente deserto. Pochissime le persone che oggi erano all’interno del parco commerciale, come testimoniano queste foto che raccontano uno scenario completamente insolito per il centro commerciale sempre popolato di persone.

Anche circa il 30% dei negozi ha deciso di chiudere. Sono pochi quelli che non commercializzano beni di prima necessità a restare aperti.

Sembra, quindi, che dopo la giornata di ieri che si può definire di assestamento, oggi, in tanti, per fortuna, stanno osservando le disposizioni del governo di non uscire di casa. Disposizione necessaria alla luce dell’aumentare dei tamponi positivi al coronavirus anche in Campania.

Intanto, i dati ufficiali di della Protezione Civile raccontano di 10590 contagiati in tutta Italia e 196 morti solo oggi.

La notizia dell’ultim’ora è che l’OMS ha ufficialmente dichiarato il Covid 19 una pandemia, descrivendolo così: “Un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie”.