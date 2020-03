Coronavirus, aumentano i controlli a Napoli Centrale: treni in arrivo da Milano

NAPOLI – Aumentano i controlli presso la stazione di Napoli Centrale in seguito a quanto si è verificato ieri a Milano: tantissime infatti sono state le persone che hanno lasciato la Lombardia per scendere verso sud, allarmati dalla diffusione della bozza del decreto, poi firmato dal Presidente del Consiglio, in cui la regione lombarda e altre 14 province del Nord Italia venivano dichiarate zona rossa.

Come riporta “Napoli Fanpage.it”, pertanto, è scattato il protocollo per il coronavirus, in vista dell’arrivo di un treno partito in nottata da Milano, a bordo del quale viaggiavano circa cento persone, che hanno lasciato il capoluogo lombardo poco prima dell’annuncio ufficiale del decreto. La Polizia Ferroviaria di Napoli effettuerà controlli della temperatura sui passeggeri una volta scesi sulla banchina per verificare se qualcuno presenta sintomi, come febbre, che potrebbero essere collegati al Coronavirus. Questa misura di prevenzione risulta necessaria visto che nelle stazioni di Milano tantissimi residenti nei comuni del Sud, hanno deciso di salire sui treni anche sprovvisti di biglietto, pur di scappare dalla zona rossa.

Il treno in arrivo è l’Intercitynotte 797, partito alle 22.55 da Milano Centrale (proveniente da Torino Porta Nuova) con arrivo a Napoli Centrale previsto per le 9.40.

